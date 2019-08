Kruispunten aan A. Cleynhenslaan en Roggestraat volledig afgesloten wegens rioleringswerken EDLL

07 augustus 2019

De laatste fase van de wegen- en rioleringswerken in de de A. Cleynhenslaan en de Molenstraat is van start gegaan. De kruispunten A. Cleynhenslaan met de Molenstraat en de Molenstraat met de Roggestraat worden heraangelegd. Er wordt in dit gedeelte ook een gescheiden riolering aangelegd. Tijdens de werken zijn de kruispunten volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Het lokale verkeer wordt plaatselijk omgeleid via de Processieweg en Oude Putsebaan. Fietsers en voetgangers kunnen via de Processieweg en het domein Sporthal naar de Molenstraat. De werken zijn voorzien tot eind oktober.