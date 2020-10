Kinderen krijgen inspraak in heraanleg speelterreinen in Keerbergen Joris Smets

06 oktober 2020

16u37 0 Keerbergen Het gemeentebestuur van Keerbergen gaat twee speelzones opnieuw aanleggen. Het gaat over de speelzone in het Piervensbos, dat ingericht wordt als speelbos, en een kleine speelzone aan de cafetaria van het gemeentelijk sportcomplex. Voor de heraanleg van beide speelzones wordt een inspraaktraject opgestart waarbij buurtbewoners en gebruikers hun mening over het project kunnen geven.

Gemeente Keerbergen en het Regionaal Landschap Noord-Hageland slaan de handen in mekaar om van speelzone Piervensbos een ultiem buitenspeelparadijs te maken. Dat was dringend nodig volgens schepenen Marc Vangrunderbeeck (CD&V) en Claire Segers (Open VLD). “Weinig of geen Keerbergenaren weten dat onze gemeente een speelbos heeft. Hoog tijd dat we die groene zone opwaarderen en omtoveren tot een trekpleister voor families,” stelt Vangrunderbeeck.

Speelzone

Daarnaast heeft het gemeentebestuur ook beslist om opnieuw een speelzone in te richten aan de cafetaria van het gemeentelijk sportcomplex. “Enkele jaren geleden werd het speeltoestel daar weggehaald omdat het niet meer aan de veiligheidsvoorschriften voldeed,” zegt Robert Saviolo (Open VLD), schepen van sport. “Nu blijft er enkel een zandbak over, terwijl er op die plek perfect een groot of enkele kleinere nieuwe toestellen geplaatst kunnen worden. Volgens mij kan een doordachte speelzone daar bovendien niet alleen een meerwaarde betekenen voor wachtende ouders, maar ook voor bezoekers van de cafetaria.”

Inspraak

Hoe beide speelzones eruit zullen zien, dat laat het gemeentebestuur voor een groot stuk aan de gebruikers over. En dat zijn in dit geval de kinderen zelf. “Als schepen van jeugd hecht ik veel belang aan de stem van kinderen en jongeren,” aldus Marc Vangrunderbeeck. “Zij weten immers zelf het beste wat goed voor hen is, zeker op het vlak van spelen en ravotten. Daarom is het voor mij van essentieel belang dat hun visie op de heraanleg van deze twee speelterreinen in dit verhaal en eventuele soortgelijke dossiers wordt meegenomen.”

Voor de heraanleg van de speelzone Piervensbos vindt er op zondag 18 oktober 2020 een inspraakmoment plaats. Alle geïnteresseerde kinderen van 2 tot 12 jaar die zo’n speelbos wel zien zitten kunnen daar met hun familie aan deelnemen. Ook buurtbewoners zijn welkom om hun mening te geven over hoe de nieuwe speelzone er moet uitzien. Voor de speelzone op het sportcomplex maakt het gemeentebestuur gebruik van een online bevragingstraject waarvan de eerste fase loopt tot en met 16 oktober 2020.