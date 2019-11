Keerbergse turnster Rune (20) wordt meter van tiende GymnovaCup EDLL

06 november 2019

12u19 0 Keerbergen Komend weekend organiseert vzw de Gympies uit Keerbergen voor de tiende keer de internationale gymnastiekwedstrijd GymnovaCup. Vzw de Gympies verwelkomt meer dan 70 gymnasten uit 14 teams van 10 verschillende landen. De 20-jarige Rune Hermans, die een deel van haar jeugdopleiding in Keerbergen genoot, werd aangesteld als meter van de GymnovaCup.

Rune zette haar eerste stappen in de turnsport bij Gym Haacht. In de lagere school maakte ze de overstap naar De Gympies in Keerbergen, waar ze het statuut van topsportbelofte kreeg. Haar turncarrière werd een groot succes. Tijdens de eerste jaren won Rune verschillende prijzen op binnenlandse wedstrijden. In 2009, 2011 en 2012 nam ze deel aan de Gympies-GymnovaCup.

Internationale carrière

Naast tal van binnenlandse wedstrijden trok Rune geregeld naar het buitenland voor turncompetities. In de zomer van 2016 stond de Keerbergse nog op de Olympische Spelen in Rio. Ze nam ook drie keer deel aan een Wereldkampioenschap, in Glasgow (2015), Montreal (2017) en Doha (2018). Begin dit jaar zette Rune een punt achter haar turncarrière. “Ik heb mooie dingen meegemaakt, maar het werd stilaan tijd voor iets anders”, zegt Rune. Ze focust zich nu op haar studies kinesitherapie, maar de passie kan toch verder leven doordat ze zich nu meter van de lokale GymnovaCup mag noemen. De wedstrijd waar het voor haar allemaal begon. “De sfeer van een wedstrijd in eigen streek, met veel supporters uit eigen land, is toch wel uniek. Ik heb geen moment geaarzeld toen ze mij vroegen om meter te worden van de GymnovaCup”, zegt Rune.

Rune zal op de Gympies-GymnovaCup meewerken aan het onthaal van de VIP’s, de wedstrijdleiding en de prijsuitreiking. De Gympies-GymnovaCup vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 november in de Sporthal in Keerbergen. Inkomkaarten zijn te koop aan de kassa.