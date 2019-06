Keerbergse sportbelofte geselecteerd voor het wereldkampioenschap turnen in Hongarije EDLL

19 juni 2019

16u15 0 Keerbergen In 2018 werd turnster Lisa Vaelen door de gemeente Keerbergen gehuldigd als sportbelofte van het jaar. Dit seizoen lost ze de verwachtingen in met een selectie voor het WK toestelturnen voor Junioren in Gyor, Hongarije. Het orgelpunt van een ijzersterk seizoen.

Lisa won eerder al de internationale Gympies-GymnovaCup in eigen huis en haalde goud op Top Gym, een internationale wedstrijd met een zeer sterk deelnemersveld en een lange traditie. Slechts één Belg, Axelle Klinckaert, was er ooit eerder in geslaagd dit tornooi op haar naam te schrijven. Dit jaar pakte Lisa opnieuw ijzersterk uit op WOGA Classic, een gerenommeerd tornooi in Dallas. Ze werd er vijfde allround en won Brons in de toestelfinale Balk. Twee maanden geleden toonde ze zich opnieuw de sterkste op een internationale wedstrijd in Porto, goed voor goud in de allround ranking.

Voor De Gympies Keerbergen is het de vijfde keer dat ze een talentvolle gymnast op weg naar een EK, WK of Olympische Spelen weten te helpen. De club specialiseerde zich in de discipline toestelturnen voor meisjes en kan ondertussen al een aardig internationaal palmares voorleggen. “De samenwerking met de Middenschool en het Atheneum van Keerbergen is daarbij van grote waarde. Zonder hun steun en flexibiliteit zouden we deze resultaten niet kunnen behalen”, aldus coach Geert Verstreken, die op zondag 24 juni als lid van de Belgische delegatie mee afreist naar Gyor.

Ook de ondersteuning van de gemeente wordt gewaardeerd. “Momenteel zijn we volop in overleg met het gemeentebestuur, de sportdienst en de technische dienst om de uitbreiding van de gyminfrastructuur vorm te geven. Een noodzakelijke stap om ook de recreatieve werking van onze club kwalitatief te onderbouwen en de explosieve groei van de club op te vangen”, zegt voorzitster Ilse De Smedt.

Op vrijdag 28 juni trekt Lisa Vaelen richting Hongarije en vertegenwoordigt ze België op het wereldkampioenschap toestelturnen voor Junioren.