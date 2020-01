Keerbergse parfumerie Luxury Cosmetics kiest voor beleving en gaat ‘on tour’ EDLL

27 januari 2020

18u08 0 Keerbergen De parfumerie Luxury Cosmetics of kortweg LXS aan de Haachtsebaan in Keerbergen zet beleving voorop en gaat ‘on tour’. De producten zullen tot het najaar niet meer fysiek te koop zijn in de winkel. Het team achter Luxury Cosmetics schakelt de online strategie een versnelling hoger en gaat in de toekomst meer inzetten op evenementen en workshops.

De parfumwinkel van Luxury Cosmetics aan de Haachtsebaan in Keerbergen is tijdelijk gesloten. De nicheparfums en schoonheidsproducten zijn dus niet meer fysiek te koop in de winkel. Maar niet getreurd, want Luxury Cosmetics gaat ‘on tour’. Op verschillende locaties in en rond Keerbergen zullen ze onder meer exclusieve parfumtastings, workshops en parfumdiners organiseren. “We willen de beleving meer naar buiten brengen”, klinkt het.

De parfums en schoonheidsproducten worden wel nog steeds verdeeld in de lokale kwaliteitsparfumerieën, maar daar gaan ze dus nu een stapje verder. “Om relevant en zichtbaar te blijven in deze wereld, waarin ook de e-commerce een belangrijke rol speelt, hebben we een hybride model ontwikkeld. We bieden aan onze verkooppunten formules aan die hen in staat stellen naar buiten te treden en zo hun verkoop off- en online te versterken. Dit model rollen we nu voor het eerst uit in Keerbergen”, zegt Sara Rouffaer, van managing partner van Luxury Cosmetics. “Dat betekent dat we met verschillende andere zaken, lokale horeca en wijnhandelaars zullen samenwerken voor parfumtastings, parfumworkshops en parfumdiners te organiseren. Hiermee willen we de grenzen van verkoopbeleving verleggen”, aldus Rouffaer. Luxury Cosmetics gaat ook ‘on tour’ bij mensen thuis. Met deze nieuwe strategie hoopt Luxury Cosmetics hun 100 verkooppunten in de BENELUX beter te coachen.

De parfums en schoonheidsproducten kunnen wel nog online besteld worden. Meer informatie over de digitale uitbreiding van de Keerbergse parfumerie vind je op hun sociale media-pagina’s. Voor online bestellingen kunnen klanten contact opnemen met info@luxurycosmetics.be.