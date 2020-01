Keerbergse Melissa (36) gekroond tot Vlaams-Brabantse Belofte van het Jaar EDLL

21 januari 2020

18u20 0 Keerbergen Melissa Van der Veken (36) is gekroond tot Vlaams-Brabantse Belofte van het Jaar. Dat is een prijs die het vrouwennetwerk Markant uitreikt aan sterk vrouwelijk ondernemerschap. De Keerbergse heeft haar eigen bedrijf MeSa VB opgericht dat andere ondernemers administratief, organisatorisch en financieel ondersteunt vanop afstand.

Al zo’n 20 jaar plaatst Markant vzw sterk vrouwelijk ondernemerschap in de kijker. Intussen zijn er vijf finalisten die op woensdag 4 maart strijden voor de nationale titel van Belofte van het Jaar. Een van die finalisten is Melissa Van der Veken uit Keerbergen. Zij werd in onze provincie als winnares gekozen uit 55 kandidaten. Melissa richtte twee jaar geleden haar eigen bedrijf MeSa VB op. Die bedrijfsnaam is een samenvoeging van de voor- en achternamen van haar en haar man: Melissa, Sam, Van der Veken en Bruynseels.

“Als virtuele assistenten zorgen wij voor de administratieve, organisatorische en financiële ondersteuning van ondernemers. Dat zijn onze drie pijlers. Zo hoeven ambitieuze ondernemers zich geen zorgen te maken om administratie en opvolging en kunnen ze zich focussen op hun business”, zegt Melissa. Het Keerbergse bedrijf beheert onder meer de mails van andere ondernemers en doet aan agenda-management. Daarnaast verzorgt Melissa ook de communicatie zoals sociale media en flyers en helpt ze zelfstandigen met hun financiële administratie van A-Z. Samen met een andere medewerkster ondersteunt Melissa momenteel 12 ondernemers. En dat doen ze dus van thuis uit.

De Keerbergse heeft een duidelijk toekomstperspectief: “Ik wil in elke provincie van Vlaanderen een virtuele assistent van MeSa VB plaatsen, want ik geloof dat telewerken de toekomst is. Zowel naar duurzaamheid toe, alsook naar de flexibiliteit. Wij gaan niet op verplaatsing en daar kan heel wat efficiëntie worden ingewonnen”, aldus Melissa.

Op woensdag 4 maart neemt Melissa het op tegen de beloften van de andere Vlaamse provincies. Dan zal de 21ste award worden uitgereikt door minister Hilde Crevits (CD&V). De winnares gaat naar huis met een opleidingscheque van de Vlerick-hogeschool. “Vlerick is toch wel de referentie en ik heb nog geen management opleiding gevolgd, dus ik zou er veel uit leren”, besluit Melissa.