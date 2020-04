Keerbergse Hockey Tigers kunnen binnenkort terecht op nieuw kunstgrasveld EDLL

04 april 2020

19u42 1 Keerbergen Aan de sporthal in Keerbergen zijn de werken gestart voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld. Een van de voetbalterreinen wordt er omgevormd tot een nieuw hockeyterrein. Goed nieuws dus voor de hockeyfans, want dat betekent dat de Keerbergse Hockey Tigers vanaf volgend seizoen terug nieuwe leden kunnen ontvangen.

De hockeyspelers hebben er een aantal jaren op moeten wachten, maar binnenkort kunnen ze dus op een nieuw veld spelen. Volgens voorzitter Willem Van Leeuwen was dat dringend nodig. “We zitten tegen de 450 leden en moesten nieuwe leden telkens afhouden. We trainden soms tot half 12 ‘s avonds omdat er gewoon niet voldoende ruimte was voor het aantal leden. Om een vergelijking te maken: de voetbal telt 250 leden en die hebben ook twee velden. De mat van het eerste veld is trouwens ook versleten. Het nieuwe veld is ook ideaal voor de nationale teams”, zegt hij. Dat betekent dat de Hockey Tigers vanaf volgend seizoen opnieuw leden kunnen aanvaarden. “Dan kunnen we toch naar 800 of zelfs 900 leden gaan”, klinkt het nog.

Kostenplaatje

Voor het nieuwe hockeyveld kan de club rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid en 375.000 euro van de gemeente. “Keerbergen krijgt subsidies voor bovenlokale sportuitbreidingen. Een deel daarvan gaat naar de hockey en een ander deel naar de Gympies”, verduidelijkt schepen van sport Bob Saviolo (Open VLD). 230.000 euro betaalt de Keerbergse hockeyclub zelf. Het nieuwe veld is goed voor een totaalplaatje van zo’n 750.000 euro.

De Hockey Tigers hopen dat het nieuwe kunstgrasveld klaar is tegen eind juni, juist voor de start van het nieuwe seizoen. Maar door de coronacrisis is dat nog niet helemaal zeker. “Bepaalde materialen moeten uit Italië komen, dus het blijft afwachten”, zegt schepen Saviolo. Als het nieuwe hockeyveld klaar is, zal voorzitter Van Leeuwen na 15 jaar de fakkel doorgeven aan een nieuwe voorzitter. Wie dat wordt, is momenteel nog niet duidelijk.