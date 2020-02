Keerbergenaren kunnen zich met verzoekschriften opnieuw richten tot alle gemeentelijke organen EDLL

19 februari 2020

10u29 0 Keerbergen Tijdens de vorige gemeenteraad in Keerbergen zijn er opnieuw wijzigingen aangebracht in het huishoudelijk reglement. Inwoners kunnen zich met een verzoekschrift voortaan richten tot alle gemeentelijke organen. Voordien kon dit enkel naar het college van burgemeester en schepenen. Het voorstel kwam van oppositiepartij N-VA.

Bij de start van deze legislatuur werd er een nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd waarin burgerinspraak werd ingeperkt. Zo konden inwoners verzoekschriften enkel nog richten aan het college van burgemeester en schepenen en niet in het algemeen aan de gemeenteraad of de OCMW-raad. Op vraag van oppositiepartij N-VA werd die regel nu opnieuw aangepast. “We zijn verheugd dat de meerderheid ons voorstel tot wijziging van het reglement steunt. Burgerparticipatie is iets waar we over alle partijgrenzen heen aan moeten blijven werken”, zegt Maarten Gabriels, gemeenteraadslid voor N-VA. Voortaan kunnen Keerbergenaren zich met een verzoekschrift dus richten tot alle gemeentelijke organen. “We maakten het ook mogelijk dat verzoekschriften, als ze minstens 14 dagen voor de gemeenteraad ontvangen worden, automatisch op de agenda komen van de eerstvolgende zitting”, aldus Gabriels. De N-VA fractie drong er tot slot op aan om de procedure voor het indienen van een verzoekschrift duidelijker en meer transparant kenbaar te maken op de website van de gemeente.