Keerbergen zamelt 18.000 euro in voor vzw Met Lege Handen en Huntington Liga EDLL

23 december 2019

19u50 0 Keerbergen De vrijetijdsdienst van de gemeente Keerbergen heeft voor het eerst deelgenomen aan de Warmste Week en dat leverde meteen een mooi bedrag op. De gemeente organiseerde 15 acties en zamelde in totaal maar liefst 18.000 euro in voor twee goede doelen: vzw Met Lege Handen en Huntington Liga.

Vanaf december transformeerde GC Den Bussel tot het Warmste Huis van Keerbergen. Verenigingen, handelaars, scholen, vrijwilligers en gemeentelijke diensten van Keerbergen sloegen de handen in elkaar voor de Warmste Week en zamelden geld in voor twee goede doelen: vzw Met Lege Handen en Huntington Liga. Die eerste organisatie is een zelfhulpgroep voor en door ouders van een overleden baby. Huntington Liga zet zich in om Huntington, de erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen ernstig aantast, onder de aandacht te brengen en financieel zoveel mogelijk aan de ontwikkeling van medicatie bij te dragen.

Er werden in de gemeente zo’n 15 acties georganiseerd onder de naam ‘Keerbergen Geeft!’. De inwoners konden onder meer deelnemen aan een kinderparty, een orgelconcert, een boekenverkoop, kerstmarkten, kinderyoga en nog veel meer. Waarnemend burgemeester Erik Moons (Open VLD) maakte vandaag het eindbedrag bekend tijdens het slotevenement in het sportcomplex. In totaal leverden de acties maar liefst 18.002,87 euro op. “Het bedrag is veel hoger dan we hadden durven verwachten. Er is meer dan een euro per Keerbergenaar ingezameld. Fantastisch”, aldus waarnemend burgemeester Moons.