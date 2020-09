Keerbergen mag officieel fandorp tijdens WK wielrennen 2021 verwelkomen Joris Smets

20 september 2020

19u20 0 Keerbergen Keerbergen zal een belangrijke rol vervullen in het wereldkampioenschap wielrennen in september 2021. De gemeente wordt omgetoverd tot officieel fandorp en het gemeentebestuur belooft er een fantastische ervaring van te maken.

“We zijn natuurlijk heel blij met de keuze voor onze gemeente. We zullen Keerbergen zo goed mogelijk in beeld brengen en het worden onvergetelijke dagen”, zegt burgemeester Erik Moons. “Er komt een groot scherm op het plein en we zullen zoveel mogelijk verenigingen betrekken in het fandorp. Het peloton zal hier ook voorbijrijden en we zullen een vipruimte maken. We kijken ernaar uit!”