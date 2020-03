Keerbergen belt alle 80-plussers op om te weten wie hulp nodig heeft of een babbel kan gebruiken EDLL

31 maart 2020

16u01 0 Keerbergen Medewerkers van de gemeente gaan morgen alle Keerbergse 80-plussers, die nog zelfstandig wonen, opbellen. In tijden van corona willen ze op die manier te weten komen wie er nog hulp kan gebruiken of wie gewoon nood heeft aan een babbel.

“De 80-plussers zijn de meest kwetsbare groep in deze corona-tijden. Kunnen er boodschappen gedaan worden? Hebben ze graag dat er warme maaltijden geleverd worden of willen ze misschien een boek van de bib? De bedoeling is om te checken of ze hulp nodig hebben en of er bezorgdheden zijn. Ondanks het digitale tijdperk is een telefoontje de manier bij uitstek om deze doelgroep te bereiken, te informeren en te bevragen”, aldus de gemeente Keerbergen.

Daarnaast is het ook de bedoeling om gewoon een praatje te maken zodat het sociaal isolement wat wordt doorbroken. Indien gewenst, kan er zelfs een vervolgtelefoontje ingepland worden.

Meer over Keerbergen

samenleving

ouderen

mensen