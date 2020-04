Keerbergen annuleert evenementen tot eind mei, maar neemt

gemaakte kosten op zich EDLL

03 april 2020

14u57 0 Keerbergen Door de coronacrisis en de verlengde overheidsmaatregelen komen de voorbereidingen en uitvoeringen van lokale evenementen in het gedrang. Daarom heeft ook de gemeente Keerbergen beslist om alle privé- en publieke activiteiten tot eind mei te annuleren. De gemeente geeft in ruil wel financiële steun aan verenigingen en ondernemers.

Door de coronacrisis heeft Keerbergen beslist om alle privé- en publieke activiteiten in de gemeente te annuleren tot en met eind mei. Om de financiële impact voor de Keerbergse verenigingen wat in te dijken zal de gemeente de reeds gemaakte kosten voor geannuleerde activiteiten voor haar rekening nemen. De huurgelden of concessies, zowel voor verschillende sportzalen en –terreinen als voor ’t Kasteel en de sportcafetaria, worden vrij gescholden vanaf 13 maart en dit voor minimum 3 maanden.

Lokale handelaars

Om de lokale economie een hart onder de riem te steken, gaat de gemeente een handelsgids maken waar iedere handelaar van Keerbergen ruimte in zal krijgen. Marktkramers moeten voor de geannuleerde markten geen abonnementsgeld betalen en als extra ondersteuning zullen ze tot en met 30 september vrijgesteld zijn van standgeld. Ook de kermiskramers wil de gemeente wat ruimte geven. Daarom wordt er voor de eerstvolgende kermis geen vergoeding gevraagd.

Voor activiteiten die in juni gepland zijn, wordt gevraagd om contact op te nemen met het gemeentebestuur om samen de risico’s in te schatten.

Betalingstermijnen

De betalingstermijnen voor reclamedrukwerk worden met 2 tot 4 maanden verlengd. Hetzelfde geldt voor de termijnen van belastingen op

niet-bebouwde percelen, leegstand en tweede verblijven.

Door de opschorting van de lessen zijn er veel scholen die aan afstandsonderwijs doen. Om minder kapitaalkrachtige gezinnen, die niet over computers beschikken te helpen, stort Keerbergen 2.500 euro aan DigitalForYouth.be. Zij zorgen dat jongeren in kwetsbare posities ook toegang hebben tot computers en internet.