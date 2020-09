Jongeren die ’s nachts stelen uit drankautomaat opgepakt Kim Aerts

07 september 2020

17u38 0 Keerbergen Twee jongeren die zaterdagochtend omstreeks 4 uur drank stalen uit een drankautomaat langs de Haachtsebaan in Keerbergen zijn kort na de feiten opgepakt. Ze werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van het Leuvense parket.

Bij de politie kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 4 uur de melding binnen dat een viertal jongeren aan het inbreken waren in de drankautomaat. Bij aankomst van de politie waren de jongeren reeds verdwenen. Volgens de melder waren ze gevlucht in de richting van Haacht. De politie kon vaststellen dat een aantal blikjes verdwenen waren. De agenten startten in samenwerking met enkele ploegen uit aangrenzende politiezones een zoekactie in Haacht. In het centrum werden twee personen aangetroffen die aan de opgegeven beschrijving voldeden. Bij nazicht van de camerabeelden werd dat vermoeden bevestigd. De twee werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket.