Inbrekers stelen juwelen

16 juni 2020

14u42

In de Domien Liekenslaan in Keerbergen is omstreeks 3 uur voorbije nacht ingebroken. Inbrekers betraden de woning via een raam op de bovenverdieping na een mislukte poging om de voordeur open te breken. De woning werd doorzocht en vermoedelijk werden er enkele juwelen gestolen. De bewoonster werd gewekt door lawaai waarop de daders wegvluchtte via de voordeur. De politie startte een buurtonderzoek naar mogelijke getuigen of nuttige info.