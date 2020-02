Inbrekers aan de haal met juwelen JSL

21 februari 2020

Op de Rijmenamsebaan in Keerbergen is er ingebroken in een woning. De bewoners stelden donderdag bij thuiskomst, in de late avond, vast dat er werd ingebroken via een raam achteraan de woning dat geforceerd werd. De inbrekers doorzochten heel de woning en namen enkele juwelen mee. Het gerechtelijk labo werd verwittigd en de politie start een buurtonderzoek.