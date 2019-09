Horloges gestolen bij woninginbraak ADPW

10 september 2019

Dieven maakten gebruik van de korte afwezigheid van de bewoners van een huis in de Eeuwfeestlaan in Keerbergen om in te breken. Via een raam werd de inbraak gepleegd. De woning werd gedeeltelijk doorzocht. Er werden al zeker twee horloges gestolen.