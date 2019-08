Horloges en geld gestolen bij inbraak in Rozenweg ADPW

05 augustus 2019

In de Rozenweg in Keerbergen werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Dat gebeurde door gaatjes te boren in het raamkozijn van de woonkamer. Er werd geld gestolen uit een portefeuille en twee horloges. Ook in twee andere woningen in de Rozenweg werd geprobeerd om in te breken. De politie startte een buurtonderzoek. Vermoedelijk gaat het om dezelfde dader.