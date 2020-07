Hitlerfanaat (77) krijgt jaar cel voor versieren huis met nazisymbolen en brengen van Hitlergroet Kim Aerts

14 juli 2020

09u56 0 Keerbergen Georges Boeckstaens (77) heeft een jaar cel gekregen voor het overtreden van de negationismewet. De voortuin van zijn huis in Keerbergen stond bol van de nazisymboliek en de man liet zich ook betrappen toen hij een Hitlergroet bracht.

In een zelfgeschreven brief probeerde de zeventiger de rechter tijdens zijn proces te overtuigen dat hij de Holocaust wel degelijk afkeurt en dat er afschuwelijke dingen in de concentratiekampen zijn gebeurd. Maar in dat verhaal ging de rechtbank in Leuven niet mee. “Het is voldoende aangetoond dat beklaagde de intentie had dat derden zouden kennisnemen van de symboliek rond zijn huis. Dat blijkt voldoende uit de nazisymbolen en de zinnebeelden die hij aanbracht aan zijn woning in Keerbergen. Hij geeft voldoende blijk dat hij wetens en willens de genocide goedkeurt”, stelde de rechter.

“Mijn interesse in Hitler en het Derde Rijk ligt vooral daar waar structuur een houvast wilde brengen in een land na de crisis om bij te dragen tot het beter functioneren van de maatschappij. Dat dit in WOII ontaardt is in een zinloos bloedvergieten en schending van de mensenrechten valt niet goed te praten. Ik heb nooit publiek beledigende taal geuit naar eender welke mensengroepen ook, noch aangezet tot haat noch mij negatief heb uitgelaten over mensen hun nationaliteit, ras of ander kenmerk dan ook. Voor mij is het overduidelijk dat dit een stuk geschiedenis is dat mij louter boeit”, meende Boeckstaens. De procureur vroeg de maximumstraf voor de ornamenten in zijn tuin die doen denken aan het naziverleden en het brengen van de Hitlergroet. De man verscheen ooit met gestrekte rechterarm in een weekblad. Naar Boeckstaens werd een maatschappelijk onderzoek bevolen. Zelfs zijn vrouw gaf aan dat hij een duidelijke ‘neen’ nodig had om een halt worden toegeroepen.

Unia stelde zich burgerlijke partij in de twee dossiers. Zij klaagden aan dat Boeckstaens ooit pamfletten met anti-semitische boodschappen in zijn tuin had opgehangen. Ondertussen haalde Boeckstaens al veel van zijn zelfgeknutselde SS-symbolen en adelaars weg. De rechtbank verklaarde alle ornamenten verbeurd. Het gaat om een adelaarsbeeld, een vlag met hakenkruis, een beeld met Hitlergroet, een boomstam met adelaar en verschillende pamfletten. “WOII heeft de beklaagde getekend tot wie hij nu is. Hij groeide op een in familie die collaboreerde met de nazi’s”, gaf de rechter nog mee in het vonnis. De rechtbank hield ook rekening met het blanco strafblad van de man. Naast de effectieve gevangenisstraf van een jaar moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen.