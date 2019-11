Hitlerfanaat (76) met huis vol nazi-symboliek riskeert jaar cel: “Ik verwijder alles als rechter dat wil” Kim Aerts

19 november 2019

15u21 0 Keerbergen Georges Boeckstaens (76) uit Keerbergen riskeert een jaar cel voor het brengen van de Hitlergroet. Daarnaast stond hij ook terecht, omdat zijn voortuin bol staat van de nazi-symboliek.

Boeckstaens (76) verscheen in skipak voor de Leuvense rechter. Met zijn vestimentaire keuze had hij geen bijbedoelingen, verklaarde hij. De oud-militair had bewust geen advocaat onder de arm genomen voor zijn proces, waar hij zich moest verantwoorden voor het overtreden van de negationismewet en omdat hij zou aangezet hebben tot haat of geweld jegens een groep, gemeenschap of leden ervan.

De zeventiger had wel een zelfgeschreven brief mee voor de rechter, waarmee hij duidelijk wou maken dat hij de Holocaust afkeurt en dat er afschuwelijke dingen gebeurd zijn in de concentratiekampen.

“Mijn interesse in Hitler en het Derde Rijk ligt vooral daar waar men structuur en houvast wilde brengen in een land na de crisis, om bij te dragen tot het beter functioneren van de maatschappij. Dat dit in WOII ontaard is in een zinloos bloedvergieten en de schending van de mensenrechten valt niet goed te praten. Ik heb nooit publiek beledigende taal geuit naar eender welke mensengroepen, noch aangezet tot haat noch mij negatief uitgelaten over mensen hun nationaliteit, ras of ander kenmerk dan ook. Voor mij is het overduidelijk dat dit louter een stuk geschiedenis is dat mij boeit”, las Boeckstaens voor aan de rechter.

De procureur vroeg de maximumstraf voor de ornamenten in zijn tuin die doen denken aan het nazi-verleden en het brengen van de Hitlergroet. De man verscheen ooit met gestrekte rechterarm in de media. Unia stelde zich burgerlijke partij in de twee dossiers en vroeg telkens 500 euro schadevergoeding. Zij klaagde aan dat Boeckstaens ooit pamfletten met anti-semitische boodschappen in zijn tuin had opgehangen. Ondertussen haalde Boeckstaens al veel van zijn zelfgeknutselde SS-symbolen en adelaars weg. “Maar als de rechter wil dat ik alles verwijder, dan zal ik me daarbij neerleggen. Ik wil ook vrienden met Unia blijven”, reageerde de oud-militair na het proces.

Het vonnis valt op 17 december.