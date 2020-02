Helikopter speurt naar inbreker Bart Mertens

23 februari 2020

16u00 0

De politie speurde vrijdagavond naar een inbreker in de omgeving van de Nindsebaan in Keerbergen. De dader probeerde in te breken in een woning maar werd opgeschrikt door het alarmsysteem. De politie kwam meteen ter plaatse en kreeg ook bijstand van interventieploegen uit de zones HerKo, Zaventem en Kastze. Ook de helikopter werd ingezet om de inbreker op te sporen. Voor zover bekend kon de dader ontkomen. De politie zet het onderzoek naar de inbraak verder.