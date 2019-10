Groen Keerbergen pleit voor toegankelijke zebrapaden voor rolstoelgebruikers in heel de gemeente EDLL

29 oktober 2019

16u27 0 Keerbergen De lokale oppositiepartij Groen heeft tijdens de gemeenteraad gepleit voor toegankelijke zebrapaden voor rolstoelgebruikers in heel de gemeente. “De overgangen van alle zebrapaden moeten afgevlakt worden tot de hoogte van het asfalt, anders is levensgevaarlijk voor de zwakke weggebruiker”, stellen ze.

In een brief naar schepen van mobiliteit Jens Eggers (Open Vld) klaagden een aantal rolstoelgebruikers over de niet-toegankelijke aanleg van zebrapaden in de gemeente. Het agendapunt werd gisteren aangehaald op de gemeenteraad. Lokale oppositiepartij Groen pleitte voor nieuwe toegankelijke zebrapaden voor rolstoelgebruikers. “In het laatst aangelegde gedeelte van de Putsebaan, meer bepaald van de sporthal tot bakkerij Gilberte, is er geen enkel zebrapad geschikt voor rolstoelgebruikers”, zegt Dirk De Lobel, voorzitter van Groen Keerbergen. “Bovendien is er aan de Colruyt of aan de nieuwe opvanghuizen voor Rozemarijn zelfs helemaal géén zebrapad”, beargumenteerde de oppositiepartij. “Een schrijnend voorbeeld is de Papestraat. De hellingsgraad van het voetpad en het gebrek aan een zebrapad aan de zijstraat Wageman, zijn levensgevaarlijk voor inwoners en begeleiders van de seniorenresidentie. Ze dwingen ze het straat op. Dat is gewoon onaanvaardbaar”, aldus De Lobel.

De oppositiepartij vraagt nu dat het bestuur de overgangen van alle zebrapaden in de gemeente afvlakt tot de hoogte van het asfalt en dat de verkeersinfrastructuur in de gemeente op die manier toegankelijk wordt gemaakt voor mindervaliden en in het bijzonder voor rolstoelgebruikers. “De problematiek van de zebrapaden op de Putsebaan is gekend. De voetpaden moesten normaal op het verhoogd kruispunt worden aangelegd, maar dat is niet gelukt omdat de verf van de oversteekplaats niet pakte op de huidige beton. En inderdaad, de drempels zijn een probleem. Maar we gaan dat zeker verhelpen. We bekijken nu om een gladde beton aan te leggen en op die manier de zebrapaden te verleggen”, reageert schepen van mobiliteit, Jens Eggers.

“Er zal de komende jaren ook gewerkt worden aan de rest van de plaatsen in de gemeente die niet optimaal zijn voor rolstoelgebruikers. Het is de bedoeling om ook die plaatsen toegankelijk te maken, maar dat heeft tijd nodig. We zoeken een oplossing en voor de Putsebaan zal dat op korte termijn zijn”, aldus schepen Eggers.