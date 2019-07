Gouden huwelijk voor Staf en Denise EDLL

11 juli 2019

De Raet Staf (72) en Van Asch Denise (68) vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Keerbergen in de bloemetjes gezet. Denise is geboren en opgegroeid in Keerbergen. Ze werkte jarenlang in de kledingverkoop. Staf, oorspronkelijk uit Haacht, werkte tot aan zijn pensioen bij Volvo als magazijnier. Het koppel kreeg twee kinderen en vier kleinkinderen. Staf houdt ervan om in zijn vrije tijd te vissen, terwijl Denise de kleinkinderen opvangt. Het koppel woont samen in de Bakestraat in Keerbergen.