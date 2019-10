Gezin opent High Tea at Blue Sea Travel: “Een combinatie van lunchzaak en reisbureau, dat is het beste wat het leven te bieden heeft” EDLL

13 oktober 2019

11u11 0 Keerbergen Keerbergen is een nieuwe zaak rijker. High Tea at Blue Sea Travel heeft zopas de deuren geopend in het voormalig pand van bio-winkel Ferm. De uitbaters, een gezin van vier, combineren twee belevingen onder een dak. Zin in een thee en lunch, terwijl je jouw volgende reis plant? Dat kan!

Een combinatie van een lunchzaak en reisbureau, dat is High Tea at Blue Sea Travel. In de nieuwe zaak in Keerbergen kan je terecht voor een lunch en high tea, alsook voor high-end reizen. Het idee komt van het Keerbergse gezin Rudi Vanderkelen, Diane De Wit en hun twee dochters Stephanie en Julie. “Mijn man en ik hebben twintig jaar lang een reisbureau gehad in Vilvoorde, maar dat hebben we eind vorig jaar verkocht aan een collega. We zijn vooral experten in zakenreizen en cruises”, aldus Diane.

Na een paar maanden besloten Diane en Rudi een nieuwe zaak te openen in hun thuisgemeente Keerbergen. “We geloven niet meer in het concept van alleen een reiskantoor door de verschuiving naar het internet. Daarom combineren we het nu met een tearoom en lunchzaak, dat is het beste van het leven”, aldus Diane. Van zodra de zaak goed draait, stappen ook dochters Stephanie en Julie er mee in. “We willen de dochters helpen om zelfstandig te worden”, klinkt het.

Cruises en treinreizen

“Binnen ons reiskantoor leggen we de focus op cruises omdat we die wereld heel goed kennen. We cruisen al dertig jaar met de kinderen en kennen zowat alle routes. We bieden een uitgebreid gamma aan: van het hoogste tot de gewone schepen. Klanten kunnen ook met een specifiek budget naar ons komen en dan werken we een reis uit op maat”, aldus de zaakvoerster. “In Europa blijven we voorstander van de cruise rond de Griekse eilanden en de kust van Kroatië”, zegt Diane. De nieuwe zaak biedt ook treinreizen aan.

Ontbijt, lunch en High tea

Bij de nieuwe High Tea at Blue Sea Travel kan je ‘s morgens vanaf 9 uur terecht voor een ontbijt, later voor een lunch en in de namiddag voor de zoete kaart. Dat laatste is de specialiteit van de zaak. “De high tea is onze grote trekker. Op zaterdagnamiddag organiseren we op reservatie een high tea, zoals in Engeland. Dat kan met of zonder alcohol en wordt meestal in groep gedaan”, aldus Diane.

High Tea at Blue Sea Travel is open van dinsdag tot zaterdag, telkens van 9 uur tot 18 uur. Meer informatie vind je op Facebook.