Gemeentelijke basisschool Keerbergen bekroond met Verkeer op School-medaille EDLL

18 december 2019

16u21 0 Keerbergen De gemeentelijke basisschool van Keerbergen is bekroond door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde met een gouden Verkeer op School-medaille. De Keerbergse school heeft deze beloning ontvangen wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft 103 gouden medailles uitgereikt op basis van verkeersactiviteiten die scholen organiseerden. Daarmee wil de stichting de scholen bedanken om voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen te kiezen. Voorbeelden hiervan zijn het Grote Fietsexamen, het Grote Voetgangersexamen of de Grote Verkeerstoets, waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen. Elk van deze initiatieven levert de school een punt op.

Topprioriteit

De gemeentelijke basisschool van Keerbergen heeft tal van die initiatieven georganiseerd. Voor haar dagdagelijkse inzet voor het verkeer heeft de school een van de gouden medailles ontvangen. De medaille mag alvast pronken aan de schoolpoort. “Verkeersveiligheid is voor ons een topprioriteit. Samen met de ouders willen we de leerlingen bewust maken om zich veilig te bewegen in het verkeer”, zegt verkeersmeester Jan Lansbergen enthousiast.