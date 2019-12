Gemeentebestuur zoekt nieuwe leden voor de jeugdraad EDLL

06 december 2019

12u22 0 Keerbergen Het gemeentebestuur van Keerbergen is op zoek naar nieuwe leden voor de jeugdraad. Hiervoor zoeken ze geëngageerde Keerbergenaren tussen 17 en 30 jaar die de jeugdraad mee nieuw leven willen inblazen.

De gemeente Keerbergen is op zoek naar geëngageerde jongeren voor de jeugdraad. De jongeren zullen in een traject van ongeveer zes maanden actief aan de slag gaan om de jeugdraad te transformeren tot een levendig adviesorgaan. Met dit hervormingstraject wil zowel het gemeentebestuur als de huidige jeugdraad verzekeren dat de Keerbergse jeugd gedurende de toekomstige legislatuur een stem krijgt.

Op dit moment bestaat de jeugdraad enkel uit afgevaardigden van de drie jeugdverenigingen en dat is volgens bevoegd schepen Marc Vangrunderbeeck niet representatief: “Onze drie jeugdverenigingen blijven uiteraard belangrijk, maar de jeugdraad is een adviesorgaan dat de stem van alle kinderen en jongeren uit Keerbergen moet vertegenwoordigen. Doordat het ledenbestand momenteel enkel uit afgevaardigden van het lokale jeugdwerk bestaat, wordt er een groot deel van de doelgroep niet gehoord”, aldus de schepen. Het vernieuwingstraject vindt plaats onder begeleiding van vzw Bataljong, de koepelorganisatie voor lokale jeugddiensten. “Zij merkten dat veel lokale jeugdraden met dezelfde problemen kampen en organiseren daarom een groepstraject rond beleidsparticipatie”, gaat Vangrunderbeeck verder. “Met de steun van de huidige jeugdraad heeft de jeugdconsulente zich meteen geëngageerd om in dat groepstraject te stappen. Daardoor kan ze de nieuwe kerngroep op haar beurt een degelijke ondersteuning bieden doorheen het volledige traject”, besluit de schepen.

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich nog tot en met 19 december aanmelden voor de kerngroep via www.keerbergen.be/jeugdraad.