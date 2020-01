Gemeente zoekt nieuwe uitbater voor cafetaria van de sporthal EDLL

16 januari 2020

16u29 0 Keerbergen Vorige week geraakte bekend dat de cafetaria van de gemeentelijke sporthal in Keerbergen voor onbepaalde tijd gesloten is. De gemeente laat nu weten dat ze op zoek zijn naar een nieuwe uitbater. “De vorige uitbater leeft al geruime tijd de contractuele voorwaarden niet na”, klinkt het.

De gemeentelijke sportdienst had de start van 2020 wellicht op een andere manier willen inzetten. “Het gemeentebestuur stelde vorige week vast dat de uitbater van de cafetaria van de sporthal plots met de noorderzon verdwenen was”, reageert schepen van sport Bob Saviolo (Open Vld). “Eerdere berichtgeving sprak over onverenigbare geschillen tussen de uitbater en het gemeentebestuur, maar dat is niet helemaal correct. De uitbater leeft al geruime tijd de contractuele voorwaarden niet na, zoals vastgelegd in de concessieovereenkomst. Daarnaast is nu ook gebleken dat de vennootschap van de uitbater recent werd geschrapt wegens het herhaaldelijk niet neerleggen van jaarrekeningen”, aldus Saviolo.

Samen met een concessiehouder zoekt de gemeente Keerbergen nu een nieuwe uitbater om de cafetaria zo snel mogelijk te heropenen.