Gemeente organiseert digitale paaszoektocht tijdens de paasvakantie

03 april 2020

Keerbergen De dienst vrije tijd van Keerbergen en de animatoren van speelplein- en tienerwerking 't Ravotterke slaan de handen in elkaar om tijdens de paasvakantie de kinderen te animeren. Ze organiseren hiervoor een gratis digitale paaszoektocht voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Tijdens de paasvakantie krijgen de kinderen van Keerbergen een paasmysterie voorgeschoteld dat ze moeten oplossen door elke dag een opdracht uit te voeren in ruil voor een tip. “Door speelse opdrachten aan te bieden die ze buiten kunnen uitvoeren, hopen we niet alleen een ‘coronaproof’ alternatief te hebben gevonden voor onze traditionele paaszoektocht in de bib, maar ook voor onze afgelaste buitenspeeldag”, aldus de gemeente.

Elke dag een opdracht

De digitale zoektocht loopt van 6 tot 17 april. De kinderen kunnen elke dag een opdracht uitvoeren of later inpikken en verschillende opdrachten op een dag uitvoeren. Het spel wordt volledig gespeeld via de Facebookpagina ‘Paniek in de paasfabriek’.

De eerste 50 deelnemers die op het einde van de vakantie het juiste antwoord doormailen naar jeugddienst@keerbergen.be, winnen een duoticket voor een familievoorstelling in GC Den Bussel.