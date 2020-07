Gemeente houdt ondernemersgids boven de doopvont om lokale economie te steunen Kim Aerts

08 juli 2020

15u25 0 Keerbergen De gemeente Keerbergen heeft een ondernemersgids van de lokale handelaars samengesteld. Elke handelaar kan zo gratis reclame maken voor zijn zaak. De gids valt deze week in de bus.

De voorbije maanden zijn voor veel ondernemers enorm zwaar geweest. De lockdown en de verplichte sluitingen waren een hele beproeving. Het Keerbergse gemeentebestuur wilde dan ook graag een extra inspanning leveren om de lokale economie een duwtje in de rug te geven.

“Om onze ondernemers deze broodnodige boost te geven, publiceert de gemeente Keerbergen een ondernemersgids. Met deze uitgave willen we aantonen dat onze ondernemers op de gemeentelijke steun kunnen blijven rekenen en dat we de activiteiten van elke lokale ondernemer (ook en vooral post-coronatijd) aanmoedigen”, zegt bevoegd schepen Jens Eggers. “Om tot deze kwaliteitsvolle publicatie te komen, stelden we een professionele fotograaf en drukkerij aan. En het resultaat mag er zijn. Elke Keerbergenaar, alsook de inwoners van de buurgemeenten, zullen de gids in de loop van deze week in de brievenbus vinden.”