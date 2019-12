Gemeente bundelt twee bestaande adviesraden samen tot overkoepelend adviesorgaan Den Bussel EDLL

02 december 2019

Het gemeentebestuur in Keerbergen heeft de Beheerraad Bibliotheek en Vaste Commissie voor advies Den Bussel samengevoegd tot het overkoepelend adviesorgaan Den Bussel. De gemeente schaft de twee aparte adviesraden af en maakt er een overkoepelende van. Het nieuwe adviesorgaan Den Bussel zal begin volgend jaar definitief worden opgericht. Daarin zetelen vertegenwoordigers van verenigingen en gebruikers van de bibliotheek. De leden in de nieuwe raad zullen advies geven over onder meer de programmatie of de diensten van GC Den Bussel. De overkoepelende adviesraad kadert in het vrijetijdsplan om de bibliotheek meer te integreren in de dienst vrije tijd.