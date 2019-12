Gemeente bundelt drie Keerbergse streekproducten samen tot lokaal kerstgeschenk EDLL

18 december 2019

17u38 2 Keerbergen De eindejaarsperiode is het ideale moment om een lokaal kerstcadeau te kopen. De gemeente Keerbergen presenteert daarom een lokaal eindejaarspakket waarin de drie streekproducten van de gemeente aan bod komen. Het ‘Keerbergs Straffe Streek eindejaarspakket’ is verkrijgbaar in GC Den Bussel.

Sinds 2009 mag Keerbergen zich een Straffe Streek gemeente noemen. In de gemeente zijn er ondertussen drie Straffe Streekproducten: Draver bier, Molenbergher wijn en bier en chocolade van The Hill. “Als gemeente zijn we trots op de Keerbergse streekproducten en daarom promoten en verkopen we ze sinds dit jaar in GC Den Bussel”, aldus schepen van toerisme Marc Vangrunderbeeck (CD&V).

Trots

De gemeente wil deze streekproducten promoten met de kerstperiode en bundelt ze daarom samen tot een ‘Keerbergs Straffe Streek eindejaarspakket’. Voor 29,67 euro krijg je een flesje Molenbergher wijn, een flesje Draverbier in drie smaken met een degustatieglas, een flesje The Hill Triple met degustatieglas en een doosje met vier pralines. “Als gemeente willen we een duidelijk signaal geven dat we trots zijn op de Keerbergse streekproducten”, zegt schepen Vangrunderbeeck. “We willen dan ook graag deze erkende Straffe Streekproducten verkopen volgens hetzelfde principe als de fiets- en wandelkaarten van toerisme Vlaams-Brabant. Wij kopen ze aan en verkopen deze door aan de mensen, zonder er winst of verlies op te maken”, aldus de schepen.