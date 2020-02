GC Den Bussel haalt The Sore Losers naar Keerbergen EDLL

07 februari 2020

10u35 0 Keerbergen De Limburgse rockers van The Sore Losers komen naar Keerbergen. De band zal een explosieve set neerzetten in GC Den Bussel tijdens een nieuwe editie van het clubcircuit ‘Club Bussel’.

Op vrijdag 27 maart komt de rockband The Sore Losers naar Keerbergen voor een nieuwe editie van ‘Club Bussel’. In december pakte het cultuurcentrum in Keerbergen voor de eerste uit met het gloednieuw concept en dat wist het publiek wel te smaken. ‘Club Bussel’ lokte toen 350 toeschouwers. De organisatoren hebben beslist om de formule verder te zetten en dit doen ze dus meteen met een grote naam. The Sore Losers staan bekend om hun smerige en hitsige rock ‘n roll. Met hits als ‘Don’t Know Nothing’ en ‘Cherry Cherry’ beschikt de rockband over een repertoire vol garage- en bluesrockhits.

The Sore Losers worden die avond geflankeerd door The DeVilles, een Keerbergse rockband die zijn pluimen al verdiende in onder andere Het Depot, de AB en op Marktrock. Tickets voor de nieuwe ‘Club Bussel’ zijn te koop vanaf 20 euro.