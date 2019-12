Fietsende kindjes krijgen gadgets van politie ADPW

06 december 2019

Politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) draagt veiligheid hoog in het vaandel. Daarom was de wijkinspecteur donderdag aanwezig in Keerbergen aan de school Het Hinkelpad en deelde daar leuke gadgets uit aan de kinderen die met de fiets naar school rijden. “Ook volgende week kan je onze collega’s nog tegenkomen aan de schoolpoorten”, zo klinkt het bij de lokale politiezone.