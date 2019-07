Eddy en Melanie vieren 50ste huwelijksverjaardag EDLL

12 juli 2019

13u10 0

Eddy Lemmens (70) en Melanie Haemels (70) vierden onlangs hun gouden huwelijk. Het koppel werd door de gemeente Keerbergen in de bloemetjes gezet. Melanie is geboren en opgegroeid in Keerbergen. Ze werkte jarenlang bij de onderhoudsdienst van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Eddy komt oorspronkelijk van Beerzel en werkte tot aan zijn pensioen in de diamantslijperij. Het koppel woont samen op de Processieweg in Keerbergen en samen kregen ze twee kinderen en drie kleinkinderen.