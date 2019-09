Drie maanden cel voor klappen aan ex-werkgever KAR

06 september 2019

12u21 0 Keerbergen Een Poolse man is veroordeeld tot drie maanden cel en 400 euro boete voor slagen aan zijn ex-werkgever in Keerbergen. Jerzy W. zocht zijn voormalige baas thuis op, omdat die hem nog geld verschuldigd was na zijn ontslag.

W. trok op 2 juli 2017 naar de woning van zijn voormalig werkgever. Die had W. eerder aan de deur gezet op verdenking van diefstal. In Keerbergen drong W. met een tweede persoon, allebei onder invloed van drank, de woning binnen. Daar kwam het al snel tot een handgemeen en enkele vernielingen. De ex-baas van W. raakte daarbij gewond. Over de feiten zelf lopen de meningen uiteen. W. werd veroordeeld voor slagen en verwondingen. De celstraf en geldboete is met uitstel. Voor de bedreiging en en woonstschennis werden de twee beklaagden vrijgesproken. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 155 euro.