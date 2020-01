Dertiger riskeert celstraf voor kinderporno en openbare zedenschennis KAR

14 januari 2020

16u04 0 Keerbergen Een 36-jarige man uit Keerbergen riskeert zes maanden cel voor kinderporno en openbare zedenschennis. Voor het Openbaar Ministerie kan de straf met uitstel onder voorwaarden.

Via de politiediensten kwam een melding binnen dat Tom B. zich bezighield met kinderporno. Via de sociale netwerksite Tumblr werden door de dertiger foto’s met minderjarigen geliked. Hij zou ook actief op zoek gegaan zijn naar incestporno en kinderpornografisch materiaal. Er volgde een positieve huiszoeking bij de man. Via een hotel in het Gentse kwam er ook een melding binnen. B. zou er bewust de bewakingscamera’s hebben opgezocht om vervolgens zijn geslachtsdeel te tonen. De man sloeg mea culpa voor de rechter. B. baatte sinds 2010 een eigen zaak uit, maar hij geraakte in financiële problemen. Dat deed hem naar eigen zeggen naar de fles grijpen.

“Ik had de laatste jaren heel veel stress en daardoor zocht ik mijn toevlucht in alcohol. Ik werd iemand die ik niet wou zijn”, legde hij uit aan de rechter. De dertiger werkt ondertussen in loondienst. Zijn advocaat vroeg een autonome probatiestraf om een veroordeling op het strafblad te vermijden. Vonnis 11 februari.