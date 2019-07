De Molenfeesten strikt Laura Tesoro Gemeentebestuur maakt programmatie bekend EDLL

08 juli 2019

Keerbergen Het gemeentebestuur van Keerbergen organiseert tijdens het laatste weekend van juli naar jaarlijkse gewoonte de Molenfeesten. Op zaterdag 27 en zondag 28 juli kan je terecht op het terrein rond de heimolen voor een gezellig dorpsfeest vol optredens, animatie en sfeer.

De Molenfeesten is een echt familie-evenement, waar zowel kinderen als volwassenen verwend worden. Voor de kleinsten staan er tal van doorlopende activiteiten gepland, zoals een creatieve workshop, grime, ballonnenclown, krijtboerderij en een megamikado. De avonturiers kunnen zich dan weer uitleven op de klimmuur en in de speleobox of hun circuskunsten bijschaven op de open circuspiste.

’s Avonds trakteert het gemeentebestuur naar goede gewoonte op enkele optredens. Ook dit jaar verwelkomt het dorpsfeest lokaal talent, waaronder Rune en Brad uit het VTM-programma The Voice van Vlaanderen, punkband Reckless! en Rumsky. De affiche wordt compleet gemaakt met een optreden van niemand minder dan Laura Tesoro. Als afsluiter trakteert het gemeentebestuur zondag op vuurwerk.

Het volledige programma van de Molenfeesten vind je hieronder:

Zaterdag 27 juli

15 uur Fietstocht (georganiseerd door KWB)

16 uur - 18 uur Kinderrommelmarkt

16 uur - 19 uur Creatieve workshop (i.s.m. kinderatelier AMoK)

16 uur - 20 uur Verrassingsactiviteit (jeugddienst)

16 uur - 21 uur Klimmuur & speleobox

17 uur - 20 uur Kindergrime & ballonnenclown

17 uur - 17.30 uur Demo Gympies

18 uur - 19.15 uur Rune & Brad

20 uur - 21.30 uur Hammertime

22 uur - 23.30 uur Laura Tesoro

23.30 uur - 1.00 uur Rumsky

Zondag 28 juli

11 uur Eucharistieviering

14 uur - 21 uur Klimmuur & speleobox

14 uur - 20 uur Verrassingsactiviteit (jeugddienst)

14.30 uur - 15 uur Optreden Pirrewit

15 uur - 18 uur Creatieve workshop (i.s.m. kinderatelier AMoK)

15 uur - 19 uur Open circuspiste (Circolito)

15.30 uur - 16 uur Hopfrog fanfare

15.30 uur - 17.30 uur Kindergrime

15.30 uur - 19.30 uur Het complimentariaat (Postkaartproducties)

16 uur - 16.30 uur Optreden Dans 55+

16.30 uur - 17 uur Hopfrog fanfare

17 uur - 17.30 uur Demo Gympies

17.30 uur - 18 uur Hopfrog fanfare

18 uur - 18.30 uur Optreden KF De Eendracht

18.30 uur - 19.30 uur Reckless!

20.15 uur - 21.30 uur Pluto Was a Planet

22.15 uur - 23.35 uur Les Truttes

23.35 uur Vuurwerk