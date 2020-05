Coronavirus trekt streep door Molenfeesten EDLL

15 mei 2020

13u03 1 Keerbergen Het gemeentebestuur van Keerbergen en de deelnemende verenigingen beslisten om de Molenfeesten eind juli te annuleren.

Het coronavirus heeft een flinke stempel gedrukt op onze samenleving en ook in Keerbergen is dat niet anders. De regels rond handhygiëne en afstand moeten nog steeds gerespecteerd worden. Een normale zomer zal het niet meer worden. “Daarom heeft het gemeentebestuur, na overleg en in samenspraak met de deelnemende verenigingen, met pijn in het hart besloten om de Molenfeesten deze zomer niet te laten doorgaan”, klinkt het in Keerbergen.

Keerbergse Heimolen

“Als gemeentebestuur dragen we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van elke bezoeker ten allen tijde te garanderen en dat kan jammer genoeg niet tijdens de Molenfeesten. Het zal de eerste keer in 39 jaar zijn dat het tijdens het laatste weekend van juli zo stil zal zijn rond de Keerbergse Heimolen”, besluiten ze bij de gemeente.

De Molenfeesten geven de mogelijkheid aan jong talent om op te treden. De headliners van deze editie waren Willy Sommers, Slongs en Coco jr. & The All Stars. Of ze ook volgend jaar van de partij zullen zijn, is nog niet duidelijk. “Het gemeentebestuur zal samen met onze verenigingen volgend jaar opnieuw zorgen voor gezonde en sterke Molenfeesten met een minstens even goede affiche”, klinkt het bij de organisatoren.