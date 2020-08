Code rood voor heidegebieden Pommelsven en Kruisheide Kim Aerts

09 augustus 2020

12u07 0

In de Keerbergse heidegebieden Pommelsven en Kruisheide geldt code rood. De heidegebieden werden afgesloten omdat het risicogevaar op brandgevaar te groot werd. De toegang voor onbevoegden is er dan ook verboden tot nader order. Ook in de nabije omgeving van de heidegebieden is het brandrisico zeer groot. Er wordt gevraagd aan wandelaars om alert te zijn, niet te roken en geen zwerfvuil achter te laten.