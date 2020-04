Code rood in Keerbergse heidegebieden JSL

24 april 2020

09u58 0 Keerbergen Code rood werd afgekondigd voor de heidegebieden Pommelsven en Kruisheide in Keerbergen. Wegens een te groot risico op brandgevaar worden de heidegebieden afgesloten en is de toegang verboden.

De hulpdiensten zijn verwittigd van de situatie en zijn waakzaam. Ook in de nabije omgeving van de heidegebieden is het brandrisico zeer groot. Natuurpunt vraagt om zeer alert en voorzichtig te zijn tijdens het wandelen in de omgeving van de heidegebieden. Er mag ook zeker niet gerookt worden en geen zwerfvuil achtergelaten worden.