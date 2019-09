CD&V’er als nieuw algemeen directeur in Keerbergen stuit oppositiepartijen tegen de borst: “Waar is de neutraliteit?” Kim Aerts

25 september 2019

13u55 0 Keerbergen Meerderheidspartijen Open Vld en CD&V in Keerbergen hebben tijdens de gemeenteraad oud-burgemeester en huidig Bornems gemeenteraadslid Luc De Boeck (CD&V) benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van Keerbergen. Tot groot ongenoegen van de oppositie.

“Deze functie, de belangrijkste ambtenaar in onze gemeente, zou toegewezen moeten worden aan een politiek neutraal persoon. Een oud-burgemeester die algemeen directeur van een gemeente wordt, kan deze politieke onafhankelijkheid uiteraard niet garanderen. We vielen van onze stoel dat Open Vld dit mee goedkeurt”, verklaart Dominick Vansevenant (N-VA). “Door de stoelendans werden nieuwe functies gecreëerd om het surplus aan personeel te behouden. Een CD&V-politicus algemeen directeur maken en daarbovenop voor bestaand personeel nieuwe functies creëren waarvoor Open Vld-burgemeester Erik Moons geen degelijke uitleg kon geven wat die eigenlijk zullen doen is tot nu toe het grootste bewijs van slecht bestuur door deze coalitie. Dit bestuur betaalt liever topambtenaren in plaats van nieuwe fietspaden of sportinfrastructuur”, gaat Vansevenant verder.

Financiële gevolgen

Volgens Vansevenant heeft het nieuwe organigram financiële gevolgen de komende jaren. “Loonkost is immers de grootste kost van een gemeentebestuur. Daar waar in vele van onze omliggende gemeenten 2 leidinggevende ambtenaren aan het hoofd staan van de administratie, zal Keerbergen vanaf 1 oktober bestuurd worden door 5 leidinggevende ambtenaren waarvan sommigen zelfs opslag hebben gekregen om de bittere pil te kunnen slikken”, besluit Vansevenant. “Nu hebben we al drie burgemeesters in Keerbergen”, klonk het fijntjes bij de andere oppositiepartij Groen. Daarbij alluderend op waarnemend burgemeester Moons en titelvoerend burgemeester Schevenels van Open Vld.

Uit 50 kandidaten

Luc De Boeck kwam tijdens proeven voor de functie uit 50 kandidaten als beste uit de verf. Hij was negen jaar lang burgemeester in Bornem. Op 1 oktober gaat hij aan de slag in Keerbergen. “Dat ze daar vragen over hebben, tot daaraan toe. Het is jammer dat men mij op voorhand al veroordeelt. Je weet dat je in een andere rol gaat terechtkomen, maar ik doe in die gemeente niet aan politiek. Ik ga er objectief aan de slag”, meent De Boeck. “De aanstelling is gebeurd via een selectiebureau. Ze weten daar ook naar wat ze moeten peilen en maken daar een objectief verslag van op. Als men mij over een jaar op dingen kan betrappen, dan geef ik ze gelijk. Of ik binnen vijf jaar opnieuw meeding voor de burgemeesterssjerp in Bornem? Dat is op de zaken vooruit lopen.”