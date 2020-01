Cafetaria van sporthal voor onbepaalde tijd gesloten wegens geschil EDLL

11 januari 2020

12u56 0 Keerbergen Het sportief leven in Keerbergen start het nieuwe jaar met een domper. De cafetaria van de gemeentelijke sporthal is voor onbepaalde tijd gesloten. Er zou een geschil zijn tussen de uitbater van de cafetaria en de gemeente.

Het personeel van de sporthal stelde vast dat de cafetaria onverwacht gesloten was. Er zou volgens de uitbater een ‘geschil’ zijn met de gemeente, waardoor de samenwerking momenteel werd stopgezet. Tijdens een plaatsbezoek van de concessiehouder en de schepen van sport werd vastgesteld dat een groot deel van de inboedel niet meer aanwezig was. “Op dit moment lijkt het dat de uitbater de cafetaria niet meer zal openen en deze voor onbepaalde tijd gesloten is”, reageert schepen van sport, Bob Saviolo (Open VLD). “De gemeente onderzoekt nu welke stappen nodig zijn om de cafetaria terug te openen. Hierbij moeten echter enkele wettelijke termijnen gerespecteerd worden, waardoor het moeilijk is om een datum op de heropening te plakken”, aldus schepen Saviolo. De cafetaria blijft voorlopig dus voor onbepaalde tijd gesloten.

Er werd intussen wel een tijdelijke drankautomaat geplaatst aan de hoofdingang, zodat bezoekers toch een drankje kunnen nuttigen tijdens het sporten.