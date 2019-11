Bromfietser naar Imeldaziekenhuis na zware aanrijding ADPW

29 november 2019

16u33 0

Op het kruispunt van de Putsebaan en de Korte Welvaart in Keerbergen is donderdag een 19-jarige bromfietser uit Putte gewond geraakt bij een aanrijding. De man reed van Keerbergen naar Putte, toen een 66-jarige automobiliste, eveneens uit Putte de Korte Welvaart wilde opdraaien vanuit de Putsebaan. De dame had de bromfietser niet opgemerkt, waardoor de jongeman tegen een ander voertuig vloog. Hij werd met verwondingen aan het hoofd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar.