Brandrisico in Keerbergse heidegebieden EDLL

20 mei 2020

13u02 0 Keerbergen Er is opnieuw brandrisico in de heidegebieden in Keerbergen. De gemeente heeft code oranje afgekondigd.

Het brandrisico in de Keerbergse heidegebieden is aangepast naar code oranje. “De vegetatie in de heidegebieden is kurkdroog en het risico op brandgevaar is zeer groot”, laat de gemeente weten. De hulpdiensten zijn verwittigd over het verhoogde brandrisico en zijn waakzaam. Het gemeentebestuur vraagt om zeer alert en voorzichtig te zijn tijdens het wandelen in de omgeving van de heidegebieden. Geen zwerfvuil achterlaten en het verbod op roken blijven van toepassing.