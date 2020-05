Brandrisico in de Keerbergse heidegebieden geweken EDLL

01 mei 2020

12u05 0 Keerbergen De heidegebieden Pommelsven en Kruisheide zijn terug toegankelijk voor natuurliefhebbers. Code rood werd gewijzigd naar code geel. Het grootste risico op brandgevaar is dus geweken.

Wegens een te groot risico op brandgevaar waren de heidegebieden Pommelsven en Kruisheide in Keerbergen sinds vorige week afgesloten. Natuurpunt en de gemeente kondigden code rood af. Maar dankzij de regenval van de afgelopen dagen is het grootste risico op brand geweken. Momenteel is code geel van kracht. Pommelsven en Kruisheide zijn daarom opnieuw toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

De vegetatie in de heidegebieden blijft nog wel droog, dus voorzichtigheid en het verbod op roken blijven van toepassing.