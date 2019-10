Bouwvallige Kruishoeve wordt gesloopt EDLL/ADPW

21 oktober 2019

17u57 2

De Kruishoeve, in de gelijknamige Kruishoevestraat in Keerbergen, wordt gesloopt. Het historische gebouw dateert van de achttiende eeuw. De gemeenteraad kende de eigenaars een sloopvergunning toe omdat het gebouw niet officieel beschermd is.

De hoeve verkeert al enige tijd in een bouwvallige staat. Langs de rechterkant was er reeds een deel ingestort. Een afbraak of restauratie werd onvermijdelijk. Dat de eigenaars kiezen voor een afbraak vinden heel wat Keerbergenaren jammer, zo blijkt op sociale media. Door de afbraak van de Kruishoeve verdwijnt een van de oudste nog bestaande Brabantse hoeves van Keerbergen. De Kruishoeve stond tevens vermeld op de Kabinetskaarten van de Oostenrijkse Nederlanden uit 1777 als ‘Cruys Hoff’. In 1985 werd er zelfs de Vlaamse film ‘Het gezin Van Paemel’ opgenomen. De eigenaars willen wel een nieuwe hoeve in de plaats bouwen.