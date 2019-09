Bijna vijf procent te snel in schoolomgevingen ADPW

19 september 2019

In het kader van het maandthema ‘veilig naar school’ hield de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) op de eerste schooldagen extra snelheidscontroles in of nabij verschillende schoolomgevingen. Bovendien gebeurden deze controles tijdens het begin of het einde van de schooltijden.

“In totaal passeerden 4.068 auto’s onze mobiele digitale radar. Er werden 197 inbreuken vastgesteld wat neerkomt op een ruime 4.8 %. Dit is alleszins te veel, in het bijzonder gelet op de omstandigheden qua plaats en tijd”, vindt politiecommissaris Paul Belmans.

De controles gebeurden op de Kempenlaan, Kruineikestraat, Martenlarenlaan, Nieuwstraat, Provinciesteenweg, Rijmenamsesteenweg, Stationsstraat, Vlieghavenlaan en Werchtersesteenweg. Het hoogst aantal inbreuken werden vastgesteld op de Rijmenamsesteenweg in Haacht (St.Adriaan), namelijk 10% overtreders. In de Vlieghavenlaan werd de zwaarste inbreuk vastgesteld. Daar werd een snelheid van 91 kilometer per uur vastgesteld, waar er een snelheid van 50 kilometer per uur is toegelaten.