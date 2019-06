Bestuurder moet rijbewijs inleveren na positieve alcoholtest ADPW

17 juni 2019

21u12 0

Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Tremelo) hield in de nacht van zaterdag op zondag een alcohol-en drugscontrole op verschillende locaties in Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek. In totaal werden 86 bestuurders gecontroleerd. Een van hen bleek positief op alcohol. Zijn rijbewijs werd, gelet op het alcoholgehalte, onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Twee bestuurders testten positief bij de speekselanalyse en moesten eveneens hun rijbewijs inleveren voor alvast minimum 15 dagen .