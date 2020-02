Au Flan Breton opent nieuwe bakkerij in Keerbergen EDLL

19 februari 2020

14u45 2 Keerbergen Au Flan Breton heeft een nieuwe bakkerij geopend in het centrum van Keerbergen, meer bepaald in het pand waar voordien bakkerij Allemeersch gevestigd was. Voor Au Flan Breton is het intussen de zesde vestiging in Vlaanderen.

Op de Putsebaan in Keerbergen vind je voortaan opnieuw vers brood, taarten, heerlijke gebakjes, zelfgemaakte confituren en veel meer lekkers. Bakkerij Au Flan Breton heeft er zopas haar zesde vestiging in Vlaanderen geopend. De patisserie-keten heeft onder meer al bakkerijen in Leuven, Tervuren, Hoeilaart, en Duisburg (Tervuren). Au Flan Breton opent haar nieuwe bakkerij in het voormalig pand van bakkerij Allemeersch, die nog niet zo lang geleden de deuren sloot. “Au Flan Breton is door velen al gekend en ook onze openingsuren zijn uitgebreider”, klinkt het alvast positief in de nieuwe bakkerij.

Drie vaste personeelsleden

Momenteel vind je in de bakkerij allerlei broden, gebakjes, pistolets, zelfbereide confituren en een heel assortiment aan charcuterie en voorverpakte gerechten. Maar nog geen broodjes en slaatjes zoals in de vestigingen in Leuven. “Maar we breiden nog volop uit", klinkt het. Het ovenvers brood komt dagelijks van de hoofdvestiging in Tervuren. De zaakvoerders namen in Keerbergen drie vaste personeelsleden in dienst, maar dat team wordt nog aangevuld met studenten.

Au Flan Breton is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u30 tot 17u30 en op zaterdag en zondag van 7u30 en 13u30. Bestellingen voor de Keerbergse bakkerij kunnen ook online doorgegeven worden.