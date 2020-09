Atheneum in Keerbergen plaatst klas vierdejaars in quarantaine na positieve coronatest bij leerlinge Kim Aerts

17 september 2020

17u10 2 Keerbergen Het Atheneum in Keerbergen heeft in het vierde middelbaar een klas Latijn-Wiskunde in quarantaine geplaatst, nadat een 16-jarig meisje dinsdag positief testte op Covid-19.

De klas vierdejaars gaat nu twee weken in quarantaine en de klasgenoten zullen worden getest op het coronavirus. De lessen gaan ondertussen online verder. “Die kinderen zijn niet ziek en hebben recht op onderwijs. De leerkrachten hebben een lessenrooster te vullen en daarom hebben wij waar nodig laptops ter beschikking”, zegt directeur Kurt Hofman. “Afhankelijk van de les gebruikt de leraar livestream of er kunnen ook vanop afstand opdrachten worden gegeven. Voorwaarde is wel dat de leerkrachten het ganse lesuur in contact blijven met de leerlingen om hen toe te laten vragen te kunnen stellen”, vertelt de directeur. De tiener voelde zich maandag niet goed en testte dinsdag positief. Een CLB-arts nam contact met alle ouders en een bedrijfsarts deed hetzelfde met de leerkrachten. Omdat de 25 leerlingen van de bewuste klas geen lesuren met andere leerlingen delen, moet enkel die klas in quarantaine.

Te laat

Maar de directeur verwacht nog besmettingen op zijn school. “Er zijn nog een tiental leerlingen waarvan ik weet dat ze op hun testresultaat wachten. Bij de vorige lichting bleek niemand positief, maar dit kan niet blijven duren. Maar we nemen geen risico’s meer. Vanaf het moment dat iemand zich niet lekker voelt, sturen we die leerling naar huis”, zegt Hofman. Die hekelt nog steeds het probleem met de lijnbussen die er niet in slagen alle scholieren op een ordentelijke manier en op tijd naar school te brengen. “We hebben nog altijd leerlingen die te laat komen en dat belast ook het secretariaat enorm. Deze week was er nog een buschauffeur die de leerlingen in Tildonk uit zijn bus zette, omdat hij moest gaan tanken. De problemen blijven aanslepen.”