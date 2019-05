Alfons en Ida vieren diamanten bruiloft EDLL

25 mei 2019

19u05 0

Alfons Faes (79) en Ida Nijs (84) vierden vandaag hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd geboren in Keerbergen en woont er nog steeds. Alfons is opgegroeid in een gezin met acht kinderen, waarvan hij de oudste is. Net zoals zijn vader heeft hij tot aan zijn pensioen gewerkt als dakwerker. Een echt familieberoep, want ook zijn jongste zoon is nu dakwerker. Alfons was een echte deugniet die graag grappen of kwajongensstreken uithaalde. Hij kreeg niet voor niets de bijnaam ‘de schurk’. Daarnaast had Alfons een merkwaardige hobby, namelijk kanaries kweken en meedoen met zangwedstrijden voor vogels. Hij won zelfs het Belgisch kampioenschap. Ida nam de zaak van haar ouders over in de Stationsstraat en was, net zoals Alfons, actief bij de fanfare. Daarnaast zetelde ze ook in het bestuur van de vrouwenbond. Het koppel leerde elkaar kennen in 1958 aan de bushalte en nadien sloeg de vonk over in de fanfare. “Eigenlijk gebeurde ons allereerste contact in de fanfare. Mijn broer leerde er spelen en Alfons ook”, zegt Ida. Het koppel trouwde een jaar later, in 1959, omdat hun eerste kind op komst was. Alfons en Ida kregen vijf kinderen, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.